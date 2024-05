Conseil municipal de Dakar : L’annonce surprenante d’un ancien ministre

Le Conseil municipal de la Ville de Dakar s’est réuni vendredi. Les Échos révèle la présence de l’ancien ministre de l’Environnement, du développement durable et de la transition écologique et maire de Dakar Plateau, Alioune Ndiaye.

Ce dernier effectuait son retour après « avoir manqué beaucoup de réunions du Conseil », indique le quotidien d’information.

Celui-ci rapporte également une séquence d’embrassade (accolade et échange de civilités) inattendue entre le député du Pastef Abass Fall et des membres de l’équipe du maire de Dakar et membre de Taxawu Sénégal, Barthelemy Dias.