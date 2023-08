Drame de fass Boye : retour des dépouilles et survivants

Les villages de Fass boye et Diogo vont après plusieurs jours de détresse et de deuil, accueillir ce lundi, les seuls survivants et les dépouilles de leurs enfants décédés au large du cap vert.

Les survivants, au nombre de 38, du drame survenu aux larges du Cap Vert, seront rapatriés ce lundi 21 Août à Fass boye, de même que certains corps sans vies, grâce à un avion de l’armée sénégalaise.

La pirogue des migrants qui avait pris départ au Sénégal, depuis le 10 juillet 2023, en direction de l’Europe, avait à son bord 130 candidats à l’émigration clandestine, dont 19 provenant de Diogo et 80 de Fass boye, se serait malheureusement perdue en chemin.

Apres environ un mois et 15 jours passe en mer pour cause de panne et sans secours, beaucoup parmi les candidats qui auraient épuises leurs réserves de nourriture et d’eau, sont morts de famine et de soif.

Malheureusement, 7 familles sénégalaises parmi les victimes n’auront plus jamais l’occasion de voir ne serait-ce que les dépouilles de leurs proches, qui seront enterrés au Cap vert pour cause de dégradation de leurs corps.

Des sources proches du dossier renseignent que les frais d’enterrement seraient entièrement payé par une communauté de mourides, résidants au cap vert.

Par ailleurs, une délégation du khalife général des mourides s’est rendue à fass boye pour présenter ses condoléances et a, par la même occasion, exhorter les jeunes à “rester au pays”. La représentation de Touba, en a profiter pour donner une enveloppe de 5 millions de FCFA aux familles des victimes.