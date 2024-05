Armée guinéenne : Doumbouya crée une Ecole de l’air et une Usine militaire de confection

En Guinée, le président de la Transition Mamadi Doumbouya a pris plusieurs décrets hier mercredi 1er mai 2024, pour créer une Ecole de l’Air et une Usine militaire de confection.

Former le personnel de l’armée de l’air dans les domaines de l’enseignement militaire…

L’Ecole de l’Air est en réalité une école de formation du personnel de l’Armée de l’air dans les domaines de l’enseignement militaire et aéronautique. Elle bénéficie d’une allocation budgétaire annuelle imputable au budget du ministère de la Défense.

Un arrêté du patron dudit ministère viendra fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette École placée sous l’autorité directe du chef d’état-major de l’Armée de l’air.

Elle a son siège au niveau de la base aérienne de Conakry. On peut toutefois la transférer en tout autre lieu du territoire national en raison de la nécessité du service ou lorsque les circonstances l’exigent, précise le décret de Doumbouya.

Confection des uniformes , chaussures et accessoires civilo-militaires

Quant à l’Usine militaire de confection, elle a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de la confection des uniformes , chaussures et accessoires civilo-militaires. Elle est placée sous la tutelle du ministère de la Défense nationale.

La première personnalité de ce ministère se chargera de prendre un arrêté pour définir les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette industrie.

Elle bénéficiera d’une allocation budgétaire annuelle imputable au budget du ministère en question. Son siège peut être transféré en tout autre lieu sur le territoire national en raison des nécessités de service ou lorsque les circonstances l’exigent.

Outre l’Ecole de l’Air et l’Usine militaire de confection, le général Doumbouya a aussi acté la création d’une nouvelle unité d’élite dans la Gendarmerie. Celle-ci aura pour rôle d’assurer le maintien et le rétablissement de l’ordre sur toute l’étendue du territoire national, de participer à la lutte contre le terrorisme , le grand banditisme et la protection des sites sensibles.