Kaffrine: Bat le record des performances pour la campagne agricole de…

La région de Kaffrine a battu le record des performances dans les différentes productions durant l’année 2023-2024, a révélé le Directeur régional du développement rural (Drdr) de la région ,Mamadou Badiane lors d’un Comité régional de développ La région de Kaffrine a battu le record des performances dans les différentes productions durant l’année 2023-2024, a révélé le Directeur régional du développement rural (Drdr) de la région ,Mamadou Badiane lors d’un Comité régional de développement (Crd), consacré à la campagne de l’année dernière, présidée par le gouverneur de Kaffrine, El Hadji Bouya Amar.ement (Crd), consacré à la campagne de l’année dernière, présidée par le gouverneur de Kaffrine, El Hadji Bouya Amar.

Selon lui, ces performances concernent les productions arachidières et de mil…

« On a eu de bonnes productions l’année dernière pour la campagne 2023-2024. Ce qui nous a permis d’occuper la première place par rapport à la production de l’arachide, du mil, du sésame et du Sorgho au Sénégal. Pour L’arachide, la région de Kaffrine a une production record de 360 069 tonnes, le plaçant en tête au Sénégal”, liste t-il.

Pour le sorgho, on est sorti en tête, avec 95 552 tonnes, à t-il fait savoir.

Quant à la production du Sésame, Kaffrine conserve sa première place avec 41.178.

En ce qui concerne le maïs, Kaffrine s’est positionnée troisième derrière, la région de Kolda et Sédhiou avec 147.872 tonnes.

Par rapport aux difficultés, Mamadou Badiane évoque le non règlement des factures dues aux opérateurs privés semenciers par l’Etat, l’insuffisance des seccos, des magasins et autres infrastructures de stockage et de conservation dans les communes.

Toutefois, il souligne le non-respect des cahiers de charges par beaucoup d’opérateurs semenciers surtout dans le département de Malem-Hodar, la non-discrimination positive à l’égard des femmes et jeunes par rapport à l’accès aux intrants et matériels agricoles subventionnés et la non poursuite du programme de mécanisation INTERMAQ.