Astou, nom d’emprunt, renait. La quinquagénaire fait partie des premiers patients à bénéficier d’une greffe de rein au Sénégal. Une transplantation réalisée avec succès en novembre 2023. Elle se confie à L’Observateur 9 mois plus tard. Son soulagement est immense. « Je suis heureuse de retrouver les mangues et le “Soupou Kandia”. Ils m’avaient manqué. L’une des nombreuses choses qui me font aujourd’hui plaisir après ma transplantation rénale, c’est bien cela. J’en raffole», savoure-t-elle.

Ce plaisir lui était interdit avant l’intervention. Son insuffisance rénale détectée 12 ans en arrière la privait presque de tout. La patiente payait cash tout écart, au risque de tout régurgiter si elle transgressait les règles médicales. Pourtant, Astou, hypertendue depuis ses 20 ans, redoutait l’opération. D’ailleurs, signale le journal du Groupe futurs médias (GFM), elle a été retenue plus longtemps (un mois) que les autres patients : sa tension avait baissé jusqu’à 8 après l’opération.

« Fini les insomnies… »

Aujourd’hui, signale le quotidien, ce ne sont plus que de mauvais souvenirs. Elle a retrouvé une deuxième vie. Elle fait le marché, part travailler, s’occupe de sa petite fille et dort à poings fermés. «Les premiers jours qui ont suivi mon intervention, je dormais toute la nuit et je faisais la sieste, se réjouit-elle. Je me disais que mon corps était en train de rattraper les nombreuses années d’insomnie. Je dors profondément, alors qu’avant, je n’avais que deux heures de sommeil.»

Plaisir suprême, Astou boit maintenant à satiété… Jusqu’à 2,5 litres et même idéalement au-delà. C’est la nouvelle prescription médicale. Naguère, sa consommation en eau était limitée à 500 ml au risque de noyer ses organes. « Je me posais beaucoup de questions sur le résultat, si le greffon allait tenir ou pas », rembobine la patiente. La réponse est évidente : le greffon a pris. Fin du calvaire au moins pour 15-20 ans à venir.

Seul désagrément : Astou trimballe une petite sacoche d’anti-rejets. Mais ce n’est rien à côté de « rester 9 mois sans se rendre en dialyse, [3 séances par semaine], bien manger, bien dormir, et ne pas avoir certains maux », liste-t-elle. « C’est grandiose», dit-elle, sourire aux lèvres, tout en relevant que ce soulagement ne lui a coûté que 2 millions de francs CFA, entre « frais de déplacement et l’achat de médicaments » alors que l’intervention chirurgicale coûte normalement 13 millions.

Pour son cas, le consortium Hôpital militaire de Ouakam (Hmo) et l’hôpital Le Dantec, en plus de réaliser l’opération, a pris en charge les 11 millions. La patiente exprime sa gratitude à la donneuse : « Quand j’apprécie ces moments-là, c’est grâce à ce nouveau rein. C’était un cadeau. Un cadeau beau et précieux de la part de ma soeur. »

Fatou, nom d’emprunt, à l’annonce de la maladie de sa soeur, avait pris l’engagement de la sauver, l’encourageant même à aller subir la transplantation à l’étranger. En vain. «Ma famille avait déjà trop dépensé pour que je puisse suivre la dialyse. Accepter une greffe à l’étranger allait provoquer d’autres charges colossales », déclinait Astou.

Mission accomplie pour Fatou. «S’il fallait le refaire, je ne réfléchirai pas deux fois», répète la donneuse. Elle ajoute, soulagée : « J’avais peur pour [Astou] au début parce qu’après l’opération, elle était mal en point. Depuis, je la vois reprendre sa vie en main, cela me rend heureuse et fière. Le don était moins compliqué que je l’imaginais. »

Fatou, qui vit désormais avec un seul rein, se dit en parfaite santé.