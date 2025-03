Renforcement du secteur de la Santé : L’UE et la Diaspora sénégalaise offrent des ambulances au ministère de la santé

Dans le cadre du Programme d’Appui aux Initiatives de Solidarité pour le Développement – Phase 3 (PAISD 3), le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a officiellement reçu un don d’ambulances, un appui significatif de l’Union Européenne destiné à renforcer les interventions sanitaires en milieu enclavé.

Le PAISD 3, fruit d’un partenariat entre le Sénégal, l’Union Européenne et l’Agence Française de Développement (AFD), mobilise la diaspora sénégalaise établie en Europe afin de soutenir des initiatives de développement durable dans leur pays d’origine. La santé a toujours été une priorité majeure de ce programme, avec des investissements notables dans la construction et l’équipement d’infrastructures sanitaires conformes à la pyramide sanitaire et aux politiques publiques en vigueur. Grâce aux différentes phases du PAISD, 74 infrastructures sanitaires (cases, postes et centres de santé) ont été construites et équipées, intégrant également des logements pour le personnel médical. Ces réalisations, qui s’élèvent à 7,7 milliards FCFA, incluent une contribution significative de 1,5 milliard FCFA de la diaspora sénégalaise.

Les ambulances remises au Ministère sont destinées à renforcer le système d’évacuation sanitaire dans trois localités particulièrement touchées par l’enclavement et les récentes crues du fleuve Sénégal. Elles bénéficieront :

Au Centre de santé de Goudiry,

Au Poste de santé de Ballou (Bakel),

Au Poste de santé de Goumal (Kanel).

Ce don s’inscrit dans une dynamique plus large d’amélioration de l’accès aux soins dans les régions les plus éloignées du pays. Depuis son lancement, le PAISD a déjà impacté huit régions du Sénégal : Fatick, Kédougou, Kolda, Louga, Matam, Saint-Louis, Tambacounda et Ziguinchor.

Lors de la cérémonie de remise des ambulances, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a exprimé sa profonde gratitude envers la diaspora sénégalaise, l’Union Européenne et l’Agence Française de Développement pour leur engagement continu dans l’amélioration des infrastructures sanitaires du pays. Il a souligné que ce modèle de coopération innovante constitue un levier essentiel pour un développement durable et inclusif du secteur de la santé au Sénégal.

Ce partenariat exemplaire illustre l’importance des initiatives de solidarité et du rôle clé de la diaspora dans le renforcement du système de santé national, tout en favorisant un accès plus équitable aux soins pour l’ensemble des populations, y compris celles vivant dans les zones les plus reculées.