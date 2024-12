Mbour : Le DGPN réceptionne le nouveau siège du commissariat central

Après Louga, le directeur général de la Police nationale ( DGPN) a présidé hier jeudi la cérémonie de réception des nouveaux locaux du commissariat central de Mbour. C’était en présence du maire Cheikh Issa Sall, de hautes autorités policières, civiles et militaires, et des populations de la Petite Côte. L’inspecteur général de police Mame Seydou Ndour a eu droit à une visite guidée des lieux.

Face à la presse, le directeur de la Sécurité publique Ndiarra Sène a félicité le commissaire Bara Niang, chef de service du commissariat et ses hommes. Il a rassuré que le service des passeports de la police de Mbour sera opérationnel dans les prochains jours, conformément à la volonté des populations.

“Ce bâtiment, qui a été démoli et entièrement reconstruit, est un cadre rénové, fonctionnel et adapté qui répond à toutes les commodités de fonctionnalité. Le service est disposé à recevoir plus d’effectifs maintenant. Le renforcement des ressources humaines et des moyens matériels va suivre afin de permettre à la police de Mbour de prendre en charge toutes préoccupations sécuritaires. C’est un nouveau partenariat qui va se dessiner entre la police et les populations de Mbour”, déclare le DSP Ndiarra Sène devant la presse.