Déclaration de Politique Générale : Dr. Seydina Oumar Seye révèle les principales observations et erreurs potentielles dans la réalisation des objectifs formulés

L’analyse du document « Déclaration de Politique Générale » de M. Ousmane Sonko, Premier Ministre, révèle une vision ambitieuse pour le Sénégal avec des ruptures stratégiques et des axes majeurs pour un développement économique et social durable. Voici les principales observations et erreurs potentielles dans la réalisation des objectifs énoncés :

1. Vision ambitieuse mais mise en œuvre complexe

Forces : L’objectif de transformer le Sénégal en un pays souverain, juste et prospère repose sur une vision à long terme (25 ans) avec des axes clairs : économie compétitive, capital humain de qualité, aménagement durable, et bonne gouvernance.

Défis : L’exécution de cette vision exige une planification rigoureuse et des ressources considérables. Les ambitions élevées, telles que tripler le revenu par habitant ou maintenir une croissance de 6,5 % par an sur 25 ans, nécessitent un alignement fort entre vision, ressources, et exécution.

2. Problèmes structurels non résolus

État des lieux préoccupant : Les analyses révèlent des déficits chroniques (balance commerciale, déficit budgétaire) et des infrastructures insuffisantes.

Risque : Sans une stratégie claire pour renforcer les capacités internes (éducation, industrialisation, etc.), le modèle actuel risque de reproduire les dépendances existantes.

3. Conflit entre urgences et planification à long terme

Priorités immédiates : Réduction de la vie chère, lutte contre les inondations, et assainissement des finances publiques.

Erreur potentielle : Une surconcentration sur les urgences pourrait détourner l’attention des objectifs à long terme.

4. Défis institutionnels

Faiblesse de l’administration publique : L’accent mis sur la modernisation administrative est une priorité, mais l’inertie institutionnelle et la corruption pourraient freiner les réformes.

Solution partielle : Les efforts pour améliorer la transparence (déclaration de patrimoine, audits) sont louables mais doivent être étendus à tous les niveaux.

5. Approche budgétaire ambitieuse mais risquée

Forces : L’adoption d’un budget à base zéro et la rationalisation des dépenses publiques sont des réformes positives.

Risques : Une réduction rapide des dépenses et de la dette publique pourrait affecter les services essentiels et les investissements.

6. Insuffisance des mécanismes de financement

Innovation nécessaire : La promotion de mécanismes alternatifs (OPC, Sukuks patriotiques, etc.) est prometteuse.

Faiblesse : Ces mécanismes doivent être soutenus par une communication et une confiance accrues auprès des populations et des investisseurs.

Suggestions pour améliorer les chances de succès :

Planification pragmatique : Prioriser les réformes réalisables à court terme tout en maintenant l’engagement envers les objectifs à long terme.

Renforcement des capacités locales : Investir davantage dans l’éducation, la santé, et l’industrie locale pour créer une base solide pour le développement.

Transparence et suivi : Établir un mécanisme robuste de suivi et d’évaluation pour assurer l’exécution des politiques.

Engagement citoyen : Renforcer la participation des populations locales dans la mise en œuvre des projets pour garantir une appropriation.

Dr. Seydina Oumar Seye.

Économiste/ Consultant