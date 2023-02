Mbacké : 3 manifestants libérés, 66 autres déférés au parquet ce mardi

Trois (3) mineurs faisant partis des 69 manifestants arrêtés vendredi, lors du meeting interdit de Ousmane Sonko, sont libérés ce mardi, au terme de leur garde à vue. Le reste du groupe a été déféré au parquet de Diourbel après un retour de parquet hier lundi.

Les 66 mis en cause feront face au procureur d’un moment à l’autre au tribunal de Grande instance de Diourbel. Les mis en cause ont été arrêtés à Touba et à Mbacké . Ils sont poursuivis pour “participation à une manifestation non autorisé, trouble à l’ordre public et actes de vandalisme”.