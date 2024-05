Décès d’un Jakartaman : Le président du Réseau sénégalais des organisations d’usagers des deux-roues monte en créneau et…

Un conducteur de moto-Jakarta a laissé encore sa vie sur le bitume, lundi dernier, à hauteur de l’école Mariama Niass. Un énième accident dont les conducteurs de deux-roues en sont les principales victimes. Une situation déplorable qui attise la colère du président du Réseau sénégalais des organisations d’usagers des deux-roue.

En effet, Mamadou Ndiaye fustige le comportement des motocyclistes et des chauffeurs de transport et interpelle l’État pour la régularisation de leur secteur. « Le comportement des chauffeurs laisse à désirer. Les conducteurs de deux-roues sortent de tous les côtés. Ils coupent la route sans raison. Ils conduisent sans porter de casque et ne respectent aucune mesure de sécurité », admet-il.

Mamadou Ndiaye déplore aussi la cohabitation difficile entre eux et les chauffeurs des autres moyens de transport. Et pour limiter les dégâts, le président du Réseau sénégalais des organisations d’usagers des deux-roues interpelle les autorités en place.

« Nous appelons le président Diomaye et le ministre de tutelle El Malick Ndiaye d’essayer de régulariser notre secteur. En formant les jeunes afin qu’ils puissent avoir des permis de conduire. Avec la mise en circulation aujourd’hui du BRT, le risque d’accident impliquant des motos est plus que jamais élevé. C’est pourquoi j’invite les conducteurs à rester vigilants et à surtout respecter le Code de la route », lance-t-il.