Saint-Valentin : L’amour ne change pas, mais la façon de célébrer évolue au fil des années (Reportage)

Selon Sokhna Assy, les couples doivent se considérer comme frères et sœurs. « Donner des cadeaux c’est bien. Mais ça serait encore mieux de bien gérer son ménage et de respecter nos partenaires. Le mariage n’est pas un jeu. On doit se marier pour le meilleur et pour le pire. Il ne faut pas se mettre la pression. On ne se marie pas pour recevoir des cadeaux, mais pour se compléter. À quoi bon de bien s’habiller, donner un cadeau pour ensuite divorcer » ?

La Saint-Valentin n’était pas chose difficile à l’époque de nos aînées. « Je n’ai jamais fêté la Saint-Valentin. D’ailleurs ça n’existe pas dans notre religion. Donc pourquoi se fatiguer ? Chaque soir ainsi que chaque matin je déclare à mon mari Papa je t’aime. Et pas de simple parole mais avec des actes, je crois que c’est le plus important » rapporte Maty Mbaye mère de deux enfants âgée de la trentaine.

Binta Ndiaye, une mère de famille, âgée de la cinquantaine déplore la nouvelle tendance. « A notre époque, on ne fêtait pas la Saint-Valentin comme le font aujourd’hui nos enfants. L’amour n’as pas de jour spécial. A chaque fois que mon mari était fier de moi, content des plats que je préparais, il m’offrait des cadeaux sans hésiter. Et ce n’était pas la valeur du cadeau qui m’intéressait, mais plutôt le geste. Moi je passe la fête auprès de mes enfants et de mon mari ».

Pourtant ce n’était pas une nécessité au temps des vieux. «A mon époque, j’ai fêté la Saint-Valentin aux côtés de mes parents. Avec un dîner en famille, des boissons, des fruits et tout ce qu’il fallait pour rester auprès de papa et maman. Et par conséquent quand je me suis marié, j’ai repris le même chemin avec ma petite famille. Et j’en profite pour faire plaisir à madame et à nos enfants. On n’avait pas le temps d’aller en boîte, on cherchait toujours à transmettre le bon exemple à aux enfants ». … rapporte Abdoulaye Dème, père de famille âgé de 58 ans.

Et concernant les échanges de cadeaux, Abdoulaye rétorque « C’est moi le chef de la maison, donc c’est à moi d’offrir des cadeaux. Pas seulement à ma femme, mais aussi aux enfants. Et vu que les moyens ne sont pas réunis, j’essaie de voir ce qui manque dans la maison et je l’achète comme cadeaux. Un cadeau pour toute la famille ».

Du côté de Maman Nabou, commerçante âgée de la cinquantaine « Au bon temps, donner des cadeaux c’était le rôle des hommes et n’ont pas celui des dames. Je n’ai jamais donné de cadeaux saint-valentin à mon mari, c’est lui qui le faisait. Aujourd’hui suis une vieille dame et mes enfants ont repris la relève. Le plus grand amour, c’est celui d’une mère et ses enfants ».

A cette heure, dans la capitale dakaroise, les femmes épinglent à leur manche, aux seins et parfois même les parties intimes le nom de la personne qui leur plaît… ou encore dans des montres. D’autres, préfèrent acheter des box, des chemises, parfums et Lacoste….