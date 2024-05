Entretien-Makhete Diop dit PACO BOY (l’international Sénégalais):”C’est possible que je sois un entraineur un jour”.

Dans un entretien accordé à Kewoulo tv, l’international Sénégalais Makhete Diop connu sous le surnom “Paco Boy” livre ses impressions sur le club AJEL Rufisque et ses ambitions personnelles dans le milieu footballistique.

Etes-vous toujours derrière l’équipe d’AJEL de Rufisque ?

“Je suis l’un des membres fondateurs du club du début jusqu’à maintenant. J’ai cru l’équipe depuis très longtemps et je suis plus que jamais avec le club aussi j’apporterai toujours ma pierre à l’édifice pour que l’équipe soit meilleure”.

Qu’est-ce qui différencie de l’équipe de l’AJEL de l’année passée et celle de cette saison et on voit que l’équipe peine un peu sur la dernière ligne droite de la saison qu’est-ce qui est dû à cela?

“L’équipe de l’année passée et celle de cette année se différencient car l’année passée ça nous a manqué un peu de chance pour assurer la montée et c’est par une goal de différence qui nous a couté cher lors de la dernière journée et pour cette saison je pense que si tout le monde voit de l’équipe jouée ils savent que le jeu est là aussi nous faisons partie de ces équipes qui produisent le plus beau jeu du championnat, maintenant dans le football il y’a toujours des faits de jeu, des erreurs tant d’autres maintenant les autres clubs ont compris que nous sommes l’équipe à battre cette saison. Concernant pour la montée c’est possible jusqu’à preuve du contraire étant donné ça reste quatre journées à 12points à prendre”.

On voit de plus en plus votre présence à côté de l’équipe.

Est-ce qu’on peut se demander que PACO BOY a mis fin à sa carrière de footballeur professionnel?

“Pour ma carrière on peut dire que j’ai mis “stand bye” car je suis arrivé en un certain niveau je me suis du qu’il est temps de réfléchir sur ma carrière de footballeur puis que le poids de l’âge commence à peser et j’ai eu à faire 14 à 15ans de haut niveau c’est ainsi j’ai décidé d’arrêter pour me concentrer sur quelque chose qui va me rapporte aussi plus”.

Est-ce qu’on peut attendre que vous deveniez un entraineur dans le futur?

“Oui c’est une chose possible que je prends cette voix et j’ai l’essentiel des diplômes qu’il faut ça me manque qu’un diplôme aussi j’avais tout anticipé auparavant de tout façon on verra ce que l’avenir nous réservera”.

Est-ce que l’AJEL a une infrastructure sportive pour ses entrainements?

“Du côté de l’infrastructure notre club n’a pas de problème car soit on s’entraine dans le complexe après ils payent ou bien on part s’entrainer au stade de Ngallandou Diouf et on est la seule équipe qui paye ses joueurs à temps et les joueurs sont dans de très bonnes conditions maintenant il faut plus de concentration pour aller chercher cette montée”.

Pourra-t-on attendre que vous disposiez votre propre académie a l’instar des académies comme Génération Foot, Diambars et Dakar Sacre Cœur etc. ?

” J’ai cet objectif dans la tête de créer mon centre de formation mais pour cela il faut y aller doucement ça sera un projet d’ici à Teungeuth et bargny , c’est pour cela par fois je pars faire une détecte de jeunes talents mais une fois prêt le projet sera mis en place”.