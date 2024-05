Opération de sécurisation : 582 interpellations hier nuit

En perspective de la fête de Tabaski, la police a multiplié ses actions sur l’étendue du territoire national, pour lutter contre la délinquance et la criminalité. C’est dans ce cadre qu’une nouvelle opération de sécurisation a été déroulée dans la nuit du mardi au mercredi, de 20 h à 6 h.



Ainsi, plus 700 limiers en tenue et en civil ont été déployés dans les zones criminogènes pour traquer les délinquants. Cette opération coup de poing visant à assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens a permis d’interpeller 582 individus, dont 378 pour vérification d’identité, 83 pour ivresse publique et manifeste, 28 pour nécessité d’enquête, un pour escroquerie, 24 pour détention et trafic de chanvre indien, trois pour destruction de biens appartenant à autrui, un pour défaut de permis de conduire, un pour tapage nocturne, sept pour vagabondage, 14 pour vol, un pour homicide involontaire par accident, quatre pour coups et blessures volontaires, un pour flagrant délit de vol, quatre pour association de malfaiteurs, deux pour recel, un pour délit de fuite, six pour non-inscription sur le fichier sanitaire et social, un pour conduite en état d’ébriété, deux pour rixe sur la voie publique, six pour racolage, quatre pour usage de produits cellulosiques, deux pour abus de confiance, trois pour détention d’arme blanche sans autorisation administrative, entre autres.