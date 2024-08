Mauvaise nouvelle pour Benoît Sambou: Le président Bassirou Diomaye dissout la...

La Commission Nationale du Dialogue des Territoires (CNDT) a été dissoute, sur décision du Président Bassirou Diomaye Faye. Cette décision a été communiquée à son Président, Benoît Sambou, comme le rapporte RFM.

M. Sambou a informé ses collaborateurs de cette dissolution, qui devrait être officiellement annoncée lors du Conseil des ministres prévu pour ce mercredi 14 août.

Il est à noter que le premier Président de la CNDT fut le regretté Djibo Leity Ka.

Créée par le décret n°2015-1970 du 21 décembre 2015, la CNDT est un organe consultatif placé auprès de la Présidence de la République.

Sa mission principale est de soutenir le Président de la République dans l’élaboration de mécanismes de coopération territoriale, d’accompagner le Gouvernement dans la promotion des groupements d’intérêt communautaire, et d’aider les collectivités locales dans la création de groupements d’intérêt communal et d’Établissements publics territoriaux.

La CNDT avait également pour rôle de faciliter les relations entre le Gouvernement et les collectivités locales, ainsi qu’entre les collectivités locales elles-mêmes, pour améliorer la concertation entre les acteurs territoriaux. Elle fournissait aussi au Président de la République et au Gouvernement les analyses nécessaires pour renforcer les ressources humaines, matérielles et financières des collectivités locales.