La coordination du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) a rendu public un communiqué pour souligner l’importance du respect des principes fondamentaux régissant les universités au Sénégal. Ce, dans le cadre de la loi N° 2015-26 sur la gouvernance des établissements publics d’enseignement supérieur.

Dans un contexte où les débats sur la gestion et les décisions des conseils d’administration universitaires sont fréquents, le SAES a souligné que le respect des franchises universitaires, des libertés académiques, de l’autonomie des instances et des délibérations est essentiel pour assurer la stabilité et la qualité de l’enseignement supérieur.

Il a, dans le même sillage, rappelé que le Conseil d’administration de l’Université Anta Diop de Dakar (UCAD), élu par ses pairs, a délibéré à deux reprises sur des questions cruciales pour l’université et que ces délibérations doivent être reconnues comme des références authentiques.

Selon le SAES, toute critique non fondée de ces décisions pourrait affaiblir l’institution et menacer les acquis pour lesquels les membres du syndicat se sont battus.

“La préservation de l’intégrité et de l’autonomie de nos établissements est impérative. Nous exprimons notre soutien aux membres du Conseil d’administration et leur faisons confiance quant à leur probité et leur dignité,” a déclaré le porte-parole dudit syndicat.

La coordination appelle tous les acteurs de l’enseignement supérieur à respecter les décisions prises et à collaborer de manière constructive. Il encourage également l’ouverture à un dialogue respectueux pour résoudre les divergences et renforcer la cohésion au sein de la communauté académique.

Le SAES a, par ailleurs, souligné une volonté de travailler ensemble pour un avenir prospère des universités sénégalaises, tout en exhortant au respect des principes qui fondent le bon fonctionnement des institutions académiques.