La Mauritanie va t-elle connaitre sa première alternance politique ou va-t-on connaitre un nouveau mandat du président sortant, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani? Si du camp du principal mauritanien on crie déja la victoire de Biram Dah Abeid, pour la mouvance présidentielle le sortant a largement gagné cette élection qui s’est tenue ce samedi sans qu’aucun incident ne soit répercutée en Mauritanie en déhors de l’arrestation ce matin du directeur de campagne de “Biram-Président.”

Dans une note rendu public ce matin, le patrin du candidat Biram Dah Abeid a fait que “la police a arrêté (son) directeur de campagne M. Yacoub Ould Lemrabott, près de la mosquée saoudienne en usant de procédés violents et l’a conduit vers une destination inconnue.” Et cette interpellation musclée rappelle “la disparition, depuis hier, de M. Bakary Tandia, directeur exécutif du conseil des présidents.” Cette série d’inperlaltion qui a cours depuis hier commence à inquiéter les adversaires du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. A Nouakchott, sans le dire haut et fort, nombreux sont ceux qui pensent “ces arrestations ne peuvent être que le fait des services du ministre de l’intérieur.”

Dans une note parvenue à la rédaction de Kéwoulo, le mouvement du candidat Biram Dah Abeid a fait que “ce même ministre qui (les) gratifie ce soir d’une déclaration de guerre où il se glorifie d’avoir remporté une victoire éclatante et maté la rébellion de la bande de racistes et de jeunes delinquants (qu’ils sont)” pourrait être derrière ces arrestations. Pour les camarades de Biram Dah Abeid, “cette escalade verbale, associée à la répression violente et les arrestations de (leurs) cadres dirigeants, survient à un moment où (leurs)opérations électorales continuent de compiler les résultats des différents bureaux de vote afin de (leur) permettre de prendre position sur ces élections sur la base d’informations qui (leur) sont propres et non pas celles fournies par la CENI que (ils) (récusent) sur toute la ligne.”

Face à cette situation qui n’augure rien de bon pour la démocratie mauritanienne, les responsables du parti de Biram Dah Abeid ont lancé un mot d’ordre à leur militants et sympathisants de “rester éveillés et vigilants en attendant que (ils puissent) y voir plus clair et prendre la position qui (leur) sied.” Plus explicite sur la suite qu’ils voudront donner à cette “campagne d’intimidation”, Biram Dah Abeid et les siens ont fait savoir qu’ils considérent que “la croisade donquichottesque du ministre de l’intérieur dénote d’une volonté de provocation à laquelle (ils) apporteront les parades appropriées.”