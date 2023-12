Pour l’autonomisation des femmes dans l’entrepreneuriat en renforçant leur formation, la plateforme numérique dénommée “Activ’elles” a été lancée ce samedi à Dakar. La fondatrice de cette plateforme Maïmouna Dieng, très active dans l’entreprenariat, est par ailleurs responsable des ressources humaines au Programme des domaines agricole et communautaire (PRODAC).

L’importance pour l’atomisations des femmes doit passer par la formation, car sans cette connaissance en finance, la budgétisation, création d’un business plan, prés de 90% des entreprises crées meurent en moins de 5ans. De ce fait, pour parer à ce problème récurrent, il faut que les femmes soient formées.

“Représentent 49,4% de la population sénégalaise selon le rapport de l’Agence nationale sénégalaise de la démographie (ANSD)’’, nous sommes convaincus que l’entrepreneuriat féminin est une solution au problème de l’autonomisation de celles ci expliqua Maimouna Dieng l’initiatrice de la plateforme “Activ’elles” lors de la cérémonie de lancement.

Parmi ces problèmes elle cite “l’incapacité des femmes à faire des choix éclairés et adaptés’’, “le manque de formation et de coaching’’, “le problème d’accès aux financements et aux subventions et un manque de la confiance en soi et le leadership’’.

“C’est compte tenu de tous ces obstacles que nous avons décidé de mettre sur pied la plateforme www.lesactivelles.com qui va accompagner les femmes à entreprendre et développer leurs compétences. Et l’adage confirme que les femmes sont de grandes gestionnaires, et que si ont leur confie de grandes responsabilités, elles peuvent les gérer grâce à leur persévérances’’, a-t-elle ajouté.

L’objectif global est de former 50 femmes par jour, 1 500 femmes par mois, 18 000 femmes dans l’année et 90 000 femmes en cinq ans, a fait savoir l’initiatrice.

Selon toujours Maimouna Dieng, la plateforme sera en Français, en Wolof et en anglais afin de permettre à toutes les femmes de bénéficier des opportunités qu’elle offre. Tous ces efforts sont faites pour que cette plateforme soit accessible à toutes.

“L’idée de la plateforme “Activ’elles’’ est de permettre à chaque femme, avec son téléphone et quel que soit son lieu de travail, chez elles, de pouvoir suivre convenablement nos formations en ligne sans difficultés. Seulement avec leurs téléphones portables, elles peuvent accéder à la formation ’’, a-t-elle dit.

“Ainsi grâce à cette plateforme, les femmes seront capables de comprendre les concepts et outils clés en entrepreneuriat, identifier de nouvelles opportunités de business, créer de nouvelles offres mais également construire leurs avantages concurrentiels’’, a souligné Maimouna Dieng.

Elle a annoncé qu’ une Alliance dénommée” Dames activ’elles’’ sera lancée prochainement, et le lancement sera faite ce 27 Janvier à Dakar.

“Cette Alliance va, dans le cadre d’une démarche d’assistance sociale, pour aider à dispenser des formations gratuites à certaines femmes qui n’ont pas les moyens’’, et une tournée nationale dans les 14 régions du Sénégal sera organisée prochainement selon la fondatrice de Activ’elles.