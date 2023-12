Ndella Madior Diouf restera entre les mains des autorités. Arrêtée depuis jeudi, elle sera détenue au commissariat de Dakar Plateau pour la nuit du vendredi. Son avocat, Me Aboubacry Barro, a confirmé cette information.

« Je précise que ma cliente est actuellement dans les locaux de la Sûreté urbaine. Et je salue le professionnalisme de la commissaire qui est en train de suivre le dossier et qui a posé des questions pertinentes auxquelles ma cliente a répondu », a déclaré Me Aboubacry Barro. Il a ajouté : « Sans entrer dans le fond de l’affaire, ma cliente a toujours clamé son innocence et a toujours mis en avant sa volonté de venir en aide à des personnes en danger ».

Concernant la plaignante, l’avocat a expliqué que cette dernière avait confié son enfant à Ndella Madior Diouf car elle n’avait pas les moyens et n’avait pas eu l’enfant dans le cadre du mariage. Ndella Madior Diouf aurait voulu aider cette personne en détresse, mais des complications sont survenues lorsque la mère a voulu récupérer son enfant. Me Barro a précisé que Ndella Madior Diouf avait accepté que la mère récupère l’enfant à tout moment, mais que cela devait être fait de manière formelle.

Cependant, cela n’aurait pas satisfait la mère, qui a ensuite porté plainte contre Ndella Madior Diouf, entraînant son transfert au commissariat de Dakar Plateau, où elle restera en garde à vue tout le week-end.