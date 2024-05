Critique contre le PM Ousmane Sonko: Djibril Gueye "Ces attaques, fondées sur la désinformation et la manipulation, visent à ternir l’image et à saper l’autorité de notre gouvernement."

Depuis sa conférence avec Melenchon à l’UCAD , il y a pas mal d’attaques et de critiques venant de l’opposition notamment les apéristes contre le premier ministre Ousmane Sonko. Ces tirs ne sont pas sans réplique. Ainsi, Djibril Gueye président du Mouvement Sénégal Dignité pour Tous et membre de la Coalition Diomaye Président sort de sa réserve et prend la défense du gouvernement.

“Dans notre quête continue de transparence et d’intégrité, il est crucial de rester vigilants face aux stratégies employées par certains acteurs politiques.

Récemment, nous avons été témoins d’attaques répétées et injustifiées contre le Premier Ministre Ousmane Sonko, orchestrées par des segments de l’opposition et amplifiées par leurs activistes sur le web.

Ces attaques, fondées sur la désinformation et la manipulation, visent à ternir l’image et à saper l’autorité de notre gouvernement.

Nous appelons à une prise de conscience collective quant aux méthodes utilisées : la propagation de fausses informations, la distorsion des faits, et les campagnes de diffamation. Ces tactiques ne visent pas seulement à déstabiliser un individu mais menacent également les fondements même de notre démocratie.

En tant que citoyens engagés et informés, il est de notre devoir de questionner les sources et de chercher la vérité derrière les gros titres. Nous devons nous élever au-dessus de la mêlée, reconnaître les tentatives de division et réaffirmer notre engagement envers un débat politique honnête et respectueux.

Le gouvernement reste déterminé à avancer sur la voie du développement et de la prospérité pour tous, en mettant en œuvre des politiques qui servent l’intérêt général et non des intérêts partisans.

Nous vous invitons à rester unis et à soutenir les efforts de ceux qui travaillent avec intégrité pour le bien-être de notre nation.

Jeudi dernier, lors de la visite de Jean Luc Mélenchon à Dakar, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a vivement critiqué la position de la France face aux événements tragiques survenus sous la présidence de l’ancien président Macky Sall. Il a exprimé sa consternation face aux conséquences désastreuses de ces événements, qui ont vu plus de soixante militants perdre la vie, des milliers blessés et plus de mille personnes détenues. Le Premier ministre a accusé l’Élysée de complicité passive, reprochant à la France de ne pas avoir dénoncé les exactions et d’avoir ainsi indirectement encouragé la persécution.

En outre, je tiens à saisir cette occasion pour exprimer mes sincères félicitations au Premier Ministre Ousmane Sonko pour son leadership remarquable et sa vision profondément panafricaine, comme souligné dans les récents articles de presse. Sa capacité à promouvoir l’unité et le progrès à travers le continent, tout en affirmant son engagement envers les valeurs de patriotisme et de justice sociale, est non seulement louable mais essentielle pour notre futur commun. Son dévouement envers la prospérité de notre nation et la défense de notre souveraineté inspire respect et admiration. C’est sous sa direction éclairée que nous continuerons à faire des avancées significatives pour le bien-être de notre peuple et la stabilité de notre belle nation.

Ensemble, préservons la dignité de notre dialogue public et renforçons notre démocratie.

Respectueusement”.