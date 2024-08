Lutte contre les accidents de la route : Général Jean-Baptiste Tine invite les porteurs de voix à la…

À l’approche de la célébration du Magal de Touba, prévu dans moins de 72 heures, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Général Jean-Baptiste Tine, a demandé aux guides religieux et les leaders influents, de participer à la sensibilisation des conducteurs afin de réduire les accidents de la route.

« Je profite de cette occasion pour appeler les porteurs de voix, notamment les autorités religieuses et les leaders d’opinion, à nous aider à sensibiliser les usagers de la route sur la nécessité de faire attention pour limiter les accidents », a affirmé Général Tine.

Il a également déploré : « Nous avons constaté trop d’accidents aux conséquences absolument désastreuses pour les vies humaines et la santé de nos populations. »

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a insisté sur le besoin de plus de prudence et de respect du Code de la route. « Nous comptons vraiment sur vous pour sensibiliser tout le monde sur la nécessité de redoubler d’attention pour préserver la vie et la santé des usagers de la route », a-t-il lancé.