Lutte : Balla Gaye 2 demande à Gris Bordeaux de…

Balla Gaye 2 appelle ses collègues à se dresser contre certaines règles du CNG qui ne seraient pas, à son goût, dans l’intérêt des lutteurs. Particulièrement, le Lion de Guédiawaye pointe les sanctions financières appliquées pour les retards lors des combats. «On est fatigués du traitement [infligé par le CNG] et ça perdure», peste-t-il sur Albourakh TV dans des propos repris par Les Échos.

Balla Gaye 2 lance un appel : «Depuis le temps de ‘Double Less’ [son défunt père], on ne cesse de nous faire du mal et il est temps que ça cesse. On doit s’unir, et à la tête Gris Bordeaux, qui est le président des lutteurs en activité, pour combattre ensemble ce traitement. Il est temps de se battre pour l’intérêt de tous les lutteurs.»