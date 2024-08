Journée sans presse : Le député Abass Fall s’attaque à Birahim Seck

Dans une déclaration acerbe, le député Abass Fall remet en question la cohérence du discours de Birahim Seck, l’accusant de tenir des propos contradictoires sur la question du paiement des impôts.

Critiquant ce qu’il perçoit comme un manque d’équilibre, le parlementaire rappelle que lui-même a déjà vu ses structures fermées pour des raisons fiscales sans se plaindre, et dénonce ce qu’il qualifie de « chantage bâillonné ».

« À quel Birahim SECK se fier? Il est bon de parler mais il est bon aussi d’être équilibré. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Il faut payer les impôts ce n’est pas discutable.

Certains comme moi ont vu leurs structures fermées à cause des impôts et on n’a pleurniché nulle part. À force de vouloir exister avec la parole , on se perd forcément.