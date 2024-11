Louga: Ousmane Sonko charme la diaspora et annonce de très bonnes nouvelles pour...

La tête de liste de la coalition Pastef, Ousmane Sonko ne cesse de surprendre ses auditeurs á travers ses discours et déclarations de campagne de haute porté.

De passage avec sa caravane dans la ville de Louga, le leader des patriotes a rendu un vibrant hommage aux émigrés de la ville précitée et du Sénégal entier qui, selon lui, contribuent largement au développement du pays á travers leurs nombreuses entrées d’argent estimées aujourd’hui á plus de 1500 milliards.

Évoquant la question de l’émigration clandestine, le président des patriotes a annoncé pour le regretter, le décès au Fouta de 17 candidats qui tentaient de rejoindre l’Europe á travers une pirogue. Sonko a dans la foulé soutenu devant une foule fortement mobilisée, qu’il n’est pas mauvais d’émigrer mais que c’est la façon de le faire qui n’est pas légale.

La voix autorisée du jour a par ailleurs magnifié la position et le rôle déterminant joué par la diaspora avant d’affirmer, pour leur conforter, que le moment n’est pas au relâchement, au tiraillement ni au découragement. Il a rassuré que chaque citoyens sénégalais compétent trouvera sa place dans la gestion et la construction du pays.

Le chef du gouvernement aussi informer de l’implantation future d’une banque qui soutiendra le financement des projets des émigrés et facilitera les transferts d’argent venant de la diaspora.

Il a laissé entendre que les eurobonds seront transformés en Pastef bonds et que la contribution de la diaspora sera fortement attendue.

Parlant du secteur privé, l’orateur du jour a soutenu que celui ci ne sera pas en reste. Il en vaut pour preuve les multiples investissements réalisées par El Hadji Djily Mbaye, un fils lougatois qui a cru en ses capacités et qui a fortement participé au développement du pays.

Sonko a pour finir appelé les citoyens sénégalais á privilégier le consommé local afin d’accompagner et soutenir les producteurs locaux dont les richesses et bénéfices restent au pays et contribuent á relever la croissance du PIB.