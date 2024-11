Propositions d’Amadou Ba pour : ” Une transformation positive et rapide du Sénégal”

Amadou Ba était à Richard Toll, ce vendredi 09 novembre, pour les besoins de la campagne électorale. La tête de liste de la Coalition « Jamm Ak Njariñ » est revenue sur les difficultés qui gangrènent cette localité et a promis d’y remédier.

« Vous avez de réelles difficultés liées à la mobilité. Le désenclavement de la localité figure en bonne place dans nos préoccupations« , a soutenu l’ancien Premier ministre.

Pour lui, « cette région à vocation pastorale agricole ne bénéficie pas d’une attention particulière de la part des gouvernants… Il est inadmissible que l’électricité et l’eau n’y soient pas en abondance. Si on est majoritaire au Parlement, on fera inscrire cette demande en priorité… »

Il poursuit : « On amènera les pouvoirs politiques à adopter une véritable politique de jeunesses, pour maintenir cette couche de notre société dans nos territoires. Ces jeunes que je vois, s’ils ont la paix, une bonne formation, de l’emploi pour se réaliser chez eux, ne prendront jamais le risque de braver les vagues de l’océan Atlantique… Ce pays peut être transformé positivement et rapidement. Il suffit tout simplement de confier le contrôle de l’Assemblée nationale à ‘Jamm ak Njarin’…«