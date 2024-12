Liste des Médias reconnus : Maimouna Ndour Faye charge le gouvernemet de Sonko

Aujourd’hui, c’est une Maimouna Ndour Faye en colère contre le Gouvernement de Sonko qui s’est adressée à la presse après la publication, par le ministère de la Communication et du Numérique, de la liste des médias en conformité avec les dispositions du Code de la Presse.

La patronne du groupe 3M Universel (7TV, Az actu), dont les médias ne font pas partie des “médias légaux” selon le ministère, s’est insurgée contre la confection de cette liste. “Ce n’est pas au ministre de décider de la légalité ou non d’un média”, a-t-elle déclaré. La présentatrice s’est désolée d’une “tentative de liquidation de la presse privée par le nouveau régime”. “Le régime a commencé par suspendre les contrats de convention, nous avons résisté, a-t-elle dit. Cette fois, encore, nous allons mener le combat. Nous n’acceptons pas que quelqu’un nous prive de notre passion”.

Ce mardi, le ministre de la Communication, Alioune Sall, a publié la liste des médias qui respectent le code de la presse et qui sont, par conséquent, reconnus par l’Etat. Il s’agit de 112 médias sur les 535 recensés par le gouvernement. Il s’agit de 54 presses en ligne, 10 télévisions, 14 journaux, 14 chaînes de radio, 11 chaînes de radio communautaire et 6 Web TV.

Selon le ministre, la liste est provisoire, et les médias non inscrit sur la liste ont 72h pour se régulariser et se conformer au code de la presse. Si, après ce délai, ils ne le sont toujours pas en régle, ils ne recevront plus d’aides ni de marchés publics.