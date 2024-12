Orientation Budgétaire de la Nouvelle Assemblée Nationale du Sénégal : Rupture des procédures et célérité souhaitée pour un Sénégal Souverain, Juste et Prospère.

La récente victoire électorale du parti PASTEF, sous la conduite de Ousmane Sonko, a donné un nouvel élan à l’Assemblée nationale du Sénégal. Avec Diomaye à la tête de l’Etat, cette nouvelle assemblée se propose de transformer les défis économiques en opportunités, en plaçant l’intérêt des citoyens au centre de son action. L’exercice budgétaire de 2025 à venir sera déterminant pour établir une trajectoire de croissance soutenue tout en tenant compte des contraintes de délai de modelage budgétaire et de financement imposées par des facteurs externes, notamment les report des décaissements du FMI liés aux incertitudes sur les ratios de la dette et du déficit.

Contexte Économique

Le Sénégal présente aujourd’hui des indicateurs macro-économiques encourageants, mais il doit faire face à des défis colossaux. En effet, malgré une résilience manifeste, les retards dans les financements externes menacent les projets de développement. Cette situation appelle à une réforme audacieuse de l’orientation budgétaire. Les nouvelles données économiques montrent un besoin urgent de ressources pour soutenir des programmes sociaux et d’infrastructure, clés pour le développement national.

Priorités Budgétaires

1. Renforcement des Infrastructures : Investir massivement dans les infrastructures doit être une priorité pour stimuler la croissance. La modernisation des routes, ports et aéroports, ainsi que l’accès à l’électricité dans les zones rurales, sont cruciaux. Ces investissements favoriseront les échanges commerciaux et amélioreront la qualité de vie des Sénégalais.

2. Promotion de l’Agriculture Durable : Le secteur agricole, pilier de l’économie sénégalaise, souffre d’un manque d’innovations et de financement. Une réorientation budgétaire vers l’agriculture, axée sur des pratiques durables et la technologie, pourrait accroître la productivité, réduire la dépendance alimentaire et générer des emplois.

3. Système de Santé Renforcé: La crise sanitaire liée à la COVID-19 a mis en lumière les faiblesses du système de santé sénégalais. Augmenter le budget alloué à la santé est impératif pour garantir un accès universel et de qualité aux soins, améliorer l’infrastructure hospitalière et renforcer la formation des professionnels de santé.

4. Éducation et Formation Professionnelle: Assurer une éducation de qualité adaptée aux besoins du marché du travail est essentiel pour la jeunesse. Les dynamiques budgétaires devront donc prioriser l’éducation, en intégrant des formations techniques et professionnelles qui répondent à la demande nationale.

Stratégies de Mobilisation des Ressources

Face aux contraintes de financement, la loi des finances de la nouvelle Assemblée devra explorer des alternatives de mobilisation de ressources endogènes pour réduire la dépendance aux bailleurs de fonds externes.

Amélioration de la Fiscalité : Une réforme fiscale est cruciale pour élargir l’assiette fiscale et optimiser le recouvrement. Cela inclut la lutte contre l’évasion fiscale et l’amélioration des services administratifs pour favoriser la transparence.

2. Partenariats Public-Privé (PPP): La collaboration avec le secteur privé pourrait favoriser le financement d’infrastructures, des unités de production industrielle et notamment l’éclosion de startups. Ces partenariats peuvent apporter une expertise, une innovation et un capital indispensable à la réalisation de grands projets.

3. Utilisation des Ressources Naturelles : Le Sénégal détient des ressources naturelles, minières et en hydrocarbures qui, si elles sont gérées de manière responsable, peuvent générer des revenus significatifs. Sur le long terme, une gestion durable de ces ressources doit permettre d’alimenter les budgets d’État et d’améliorer les conditions de vie et de bien-être optimal.

Vision Sénégal 2050

La vision à long terme du Sénégal, intitulée “Sénégal 2050”, dénommé le PROJET, souligne l’importance d’un développement inclusif et durable. Les orientations budgétaires doivent s’inscrire dans cette perspective, tenant compte des enjeux de souveraineté économique et de justice sociale. Il est impératif de réduire les inégalités et d’assurer une prospérité partagée afin de bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère.

En conclusion, la nouvelle Assemblée nationale du Sénégal, sous la houlette de PASTEF, a une occasion unique de redéfinir le paysage économique et social du pays. En mettant en œuvre des priorités budgétaires adaptées et en s’engageant dans des stratégies de mobilisation de ressources innovantes, le Sénégal peut assurer son avenir, en tenant compte des défis actuels tout en aspirant à un développement durable et inclusif. Les choix effectués pour le budget à venir détermineront non seulement la trajectoire de croissance, mais aussi la qualité de vie des Sénégalais pendant les décennies à venir.

C’est un défi ambitieux, mais à la hauteur des attentes d’une population avide de changement. Dans l’incertitude économique actuelle, le Sénégal doit saisir cette opportunité pour bâtir un avenir meilleur.

Dr. Seydina Oumar Seye.