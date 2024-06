L’ex-sélectionneur national Ambroise Sarr clôt le débat : « Eumeu Sène a bien été champion d’Afrique au Niger »

Sélectionneur emblématique de l’équipe nationale de lutte pendant 45 ans avant de rendre le tablier, Ambroise Sarr a clos le débat du titre de champion d’Afrique d’Eumeu Sène, alimenté par Franc. Eumeu Sène a bien été Champion d’Afrique.

Il l’a été, il ne l’a pas été ? Eumeu Sène a trouvé une voix et pas des moindres pour plaider en sa faveur. Ambroise Sarr, l’ex-coach emblématique de l’équipe nationale de lutte a refait l’histoire sans manquer d’apporter des précisions. « D’abord, il faut préciser que Franc n’a jamais été champion d’Afrique. Franc a été champion de CEDEAO qui est différent du championnat d’Afrique », a d’abord éclairci le doyen Sarr.

Mieux, alors que le lutteur des Parcelles a été le plus en vue que le Tay Shinger dans ce débat, Ambroise Sarr a confirmé que Eumeu Sène a bel et bien été Champion d’Afrique au Niger. D’ailleurs, le technicien a précisé que c’était de la même génération que Yékini. « Eumeu Sène a été champion d’Afrique au Niger. C’était avec les Yékini, Tapha Gueye 2… Eumeu a été champion d’Afrique dans la catégorie 86 Kg si je ne me trompe pas », a précisé le coach Sarr. Le débat est donc clos ! Eumeu Sène peut respirer.