Lutte : Le combat choc Franc vs Eumeu Sène scellé par Jambaar production le...

Le combat de lutte entre Franc, protégé de Modou Lo, et Eumeu Sène a été officialisé ce lundi 3 mars 2025 par Jambaar Production.

Franc (Jambaar Wrestling) vs Eumeu Sène (Tay Singer) aura bel et bien lieu. Le nouveau choc entre Parcelles et Pikine a été scellé par Jambaar Productions ce lundi 03 mars. Même si la date du duel n’a pas été livrée, la structure de Mansour Ba souhaite qu’il ait lieu au cours de l’année 2025.

En attendant, les amateurs se lèchent déjà les babines car Franc, qui sort d’un succès net contre Ama Baldé, comptabilise 14 victoires en autant de combats. Alors qu’Eumeu Sène, ancien roi des arènes, n’est plus à présenter. Franc a bien caché son jeu puisqu’il avait déclaré ne plus se focaliser sur Eumeu.

Ce même promoteur avait organisé, il y a quelques mois, le combat opposant Modou Lo à Siteu. Pour l’instant, aucune date n’a encore été annoncée pour la tenue de ce grand événement sportif.