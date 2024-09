La fulgurance de la mort d’Abdou Ndao Ndukur n’a d’égal que la fulgurance de son esprit! ( Par Babacar NDOYE)

La fulgurance de la mort d’Abdou Ndao Ndukur n’a d’égal que la fulgurance de son esprit!

Cette innommable crise cardiaque qui vient de l’emporter est tout simplement traîtresse à la hauteur de la mort tout aussi lâche et impitoyable.

Du haut du ciel, il aura certainement un sourire espiègle et ironique en parcourant ces lignes métaphysiques sur la mort…

Toujours est-il que “les morts ne sont pas morts…”. Surtout les disparus qui ont toujours été de grands contributeurs devant l’éternel.

Ndukur aimait la vie et était fort attaché aux principes qui la régissent…une pirouette qui nous plonge dans son vécu à la fois utile et agréable.

Revenir sur la trajectoire professionnelle et intellectuelle partagée avec Ndukur revient à rappeler l’infini, en termes de générosité d’esprit, d’empathie sans bornes et d’une luminosité d’esprit exceptionnelle.

Ndukur est certes parti – surtout sans aucun parti pris – mais l’immensité de sa réflexion anthropologique et sa densité intellectuelle restent des témoins vivaces de son bref passage sur cette terre.

Un esprit libre, indépendant, un brin provocateur au sein d’une société qui a besoin de déconstruction pour mieux appréhender et anticiper sur des convulsions inévitables et inextricables.

Abdou NDAO Ndukur avait ce talent et les clés de décryptage…hélas, la redoutable faucheuse ne lui a pas laissé assez de temps pour faire face et assumer les grands défis du monde.

Que le Seigneur des mondes, visible et invisible, l’accueille dans les jardins de son Paradis Éternel à l’ombre desquels coulent des ruisseaux intarissables.

Babacar NDOYE

Expert communicant