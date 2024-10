Keur Massar : une saisie de 500 kilogrammes de chanvre indien et des faux billets de banque d'une contre- valeur d'un milliard de francs CFA effectuée par la gendarmerie

Cette saisie est surtout rendue possible grâce “à l’exploitation de renseignements faisant état d’un probable débarquement de chanvre indien à Dakar” a fait savoir la DCRP.C’est ainsi que les éléments de la brigade territoriale de la zone franche industrielle ont réussi à mettre la main sur un véhicule contenant cinq (05) sacs de 100 kilogrammes de chanvre indien chacun.

De plus, cette opération rondement menée par la brigade de recherches de Keur Massar a permis la saisie de faux billets de banque et les faussaires qui sont au nombre de quatre (04). Et tout ce monde est actuellement placé en garde à vue en attendant d’être présenté au procureur.