Kanye West accusé d’harcèlement sexuel

Coup dur pour Kanye West ! Celui qui enchaîne les polémiques à tout-va est maintenant accusé par son ex-assistante de harcèlement sexuel.

Ce n’est plus un secret. Depuis plusieurs mois, P. Diddy fait face à de nombreuses accusations d’agressions sexuelles et viols. Et alors qu’il pourrait bientôt devoir rendre des comptes à la justice pour expliquer ses actes, voilà qu’un autre célèbre rappeur est visé par une plainte. En effet, Kanye West est lui aussi dans une situation très inconfortable. Comme vient de le révéler Page Six, Lauren Pisciotta, ex-assistante de l’artiste, a décidé de porter plainte pour rupture de contrat, harcèlement sexuel, licenciement abusif et environnement de travail hostile. Rien que ça !

Kanye West poursuivi en justice par une ancienne employée

Dans les papiers de sa plainte obtenus par le média américain, Lauren Pisciotta déclare avoir commencé à travailler avec Kanye West courant 2021. Et si elle a accepté ce travail d’assistante, c’est parce qu’un salaire très confortable lui était proposé, soit 1 million de dollars. Seule condition ? Être disponible à temps plein, de jour comme de nuit, pour répondre aux moindres demandes du rappeur. Ce dernier lui aurait également demandé de supprimer son compte Only Fans grâce auquel elle gagnait un autre million de dollars. Pour compenser cette perte, Kanye West lui aurait ainsi promis d’augmenter son salaire d’assistante. Cependant, Lauren affirme qu’il n’a jamais tenu sa parole.

Un texto très dérangeant du rappeur dévoilé

Mais le pire reste à venir. Outre les problèmes de salaire, Lauren Pisciotta assure avoir reçu de nombreux textos très déplacés de Kanye West. L’un d’eux disant : « Tu vois, mon problème, c’est que j’ai envie de ba*ser, mais après avoir ba*sé, je veux que la fille me dise à quel point c’était brutal pendant que je la ba*se. Ensuite, je veux qu’elle me trompe… ». Pour couronner le tout, celui qui s’est récemment lancé dans le X aurait envoyé à la plaignante des photos et vidéos de lui en plein acte sexuel avec d’autres femmes. Kanye West l’aurait également forcée « à retirer son cardigan alors qu’elle était au bureau », simplement parce qu’elle était « trop » couverte.

Kanye West aurait une obsession malsaine

Toujours selon Lauren Pisciotta, Kanye West aurait eu des gestes extrêmement irrespectueux. Elle affirme notamment que ce dernier se masturbait durant leurs conversations au téléphone et qu’il souhaitait absolument connaître la taille du pénis de son petit-ami. La plainte révèle également que le rappeur se serait masturbé à côté d’elle avant de s’endormir soudainement. Autant de situations troublantes qui l’ont amenée à sortir aujourd’hui du silence et faire éclater sa vérité. Finalement, Lauren a été licenciée en octobre 2022 sans jamais voir la couleur des 3 millions de dollars promis par Kanye West. Pour le moment, ce dernier, qui rêve par ailleurs d’un plan à trois avec Bianca Censori et Michelle Obama, n’a pas réagi à cette plainte dont il fait l’objet. Reste à voir quelle ampleur va prendre cette nouvelle affaire.