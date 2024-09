Arrêté le 30 août dernier pour le meurtre de Sharon Verzeni, Moussa Sangaré a rapidement avoué son crime. « J’ai eu une crise soudaine. Je ne peux pas expliquer pourquoi c’est arrivé. Cette nuit-là, j’ai voulu tuer. Je l’ai vue et je l’ai tuée » a-t-il déclaré aux enquêteur.

L’Italien de 31 ans, a réitéré ses aveux devant la juge d’instruction Raffaella Mascarino, lundi. Envoyé dans la prison Don Resmini de Bergame, il ne passera que quelques jours dans ce pénitencier.

Ils lui ont jeté des poêles, des fruits et des réchauds à gaz…

En effet, dès son arrivée, le jeune homme a reçu un accueil très hostile de la part des détenus. Ils lui ont jeté des poêles, des fruits et des réchauds à gaz, avant de l’arroser d’insultes. Une rumeur a commencé par circuler peu après. Elle disait que les prisonniers organisaient quelque chose pour le nouveau pensionnaire dans la nuit.

Mis au courant, la police pénitentiaire a immédiatement transféré Moussa dans une section protégée de la prison.

Son transfert du pénitencier a ensuite été demandé à la juge d’instruction Raffaella Mascarino, qui a vite donné son aval.

Le nom de la prison n’a pas été dévoilé

Le jeune italien d’origine malienne sera donc conduit dans une autre prison dont le nom n’a pas été dévoilé, pour des raisons de sécurité.

Pour rappel, Moussa Sangaré a poignardé à mort Sharon Verzeni, une jeune randonneuse italienne, dans la nuit du 29 au 30 juillet 2024, à hauteur de Via Castegnato, la principale avenue de la ville de Bergame. Après son forfait, il a pris la fuite et n’est arrêté que quatre semaines plus tard par les Carabiniers.