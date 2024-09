Parlant toujours de la rationalisation des dépenses, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé le limogeage dans les prochaines heures des présidents du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Abdoulaye Daouda Diallo, et du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), Aminata Mbengue Ndiaye.

« C’est ça qui a justifié la proposition de dissoudre un certain nombre d’institutions dont la pertinence interroge. On fait de politique dans tout dans ce pays, mais le même objectif sera atteint dans tous les cas. Parce que je pu vous donner la primeur que le Président de la république va probablement, dès ce soir, prendre des décrets pour remercier les présidents de ces institutions et bloquer le fonctionnement pour qu’aucun centime de crédit ne puisse être désormais dépensé dans le cadre de ces institutions », a indiqué le chef du gouvernement.