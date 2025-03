Macky Sall et son régime face à la justice : Le peuple sénégalais dit NON à l’impunité ! Marcel Diouf

Le temps est venu de dire STOP à l’impunité et aux scandales qui compromettent l’avenir de notre cher Sénégal. Les récentes révélations sur les malversations financières impliquant le régime de Macky Sall ne sont pas qu’une simple affaire politique : elles incarnent l’indignation d’un peuple qui réclame justice, transparence et responsabilité.

Lorsque l’État s’enlise dans une crise sans précédent, qui en paie le prix ? Ce sont les familles sénégalaises, les jeunes sans emploi, les hôpitaux en manque de ressources et l’ensemble des citoyens qui subissent les conséquences d’une gouvernance marquée par la prédation et le favoritisme.

Notre demande est claire et légitime : Macky Sall et ses partenaires doivent être traduits devant la justice sénégalaise, conformément à l’article 8 de notre Constitution, qui stipule que « tous les citoyens sont égaux devant la loi. » Les faits reprochés doivent être examinés avec rigueur et impartialité, et tous les responsables de ce pillage, sans exception, doivent rendre des comptes devant la Nation.

Ce combat dépasse les clivages partisans. Il s’agit d’un enjeu national, d’une lutte pour la vérité, l’intégrité et l’avenir de notre pays. Le Sénégal ne peut prospérer sur les bases de l’injustice et de la corruption.

L’heure est venue d’exiger une justice équitable et indépendante. L’histoire retiendra ceux qui auront eu le courage de défendre les intérêts du peuple face à ceux qui ont trahi ses aspirations.

Marcel Diouf