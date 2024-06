Le journaliste de la chaîne L”Équipe, Olivier Ménard, violemment agressé à son domicile, la façade du groupe vandalisée

Olivier Ménard a été la cible d’une agression brutale. D’après Le Parisien, l’animateur de l’émission L’Équipe du soir, diffusée sur la chaîne L’Équipe, a subi une attaque par un individu non identifié dans le hall de son immeuble à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine).

L’incident s’est produit le lundi 10 juin dans la matinée. La police est intervenue sur les lieux en fin de matinée. Le journaliste a déposé une plainte pour tentative de meurtre et a été jugé totalement inapte au travail (ITT) pour plusieurs jours. Il n’a pas pu présenter L’Équipe du soir le lundi et le mardi, et d’après Le Parisien, il ratera le début de l’Euro 2024.

Peu de temps avant, un individu armé d’un marteau a attaqué les bureaux de L’Équipe. Le parquet de Nanterre, cité par le journal régional, a confirmé qu’une enquête pour violences volontaires a été lancée et confiée au commissariat d’Issy-les-Moulineaux.

Un autre incident vient semer le doute sur cette agression. Quelques heures plus tôt, vers 2h20 du matin le dimanche, les locaux de L’Équipe ont été vandalisés. Un individu, marteau en main, a brisé plusieurs fenêtres. Aucune revendication n’a été formulée. Le groupe L’Équipe a porté plainte et a augmenté la sécurité autour de ses locaux. À ce stade, aucun lien n’a été établi entre ces actes de vandalisme et l’agression d’Olivier Ménard.