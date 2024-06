Plainte de Thérèse Faye: Cheikh Bara Ndiaye attend son sort

Du nouveau dans le feuilleton judiciaire opposant Cheikh Bara Ndiaye à Thérèse Faye. La Division des investigations criminelles a clôturé l’enquête et a transmis le dossier au parquet de Dakar sous forme de renseignement judiciaire, selon les informations exclusives.

Ainsi, le sort du chroniqueur de Walf Tv, Cheikh Bara Ndiaye, est entre les mains du procureur de la République Abdou Karim Diop.

Pour rappel, M. Ndiaye avait accusé l’ancienne ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Équité sociale et territoriale de s’être enrichie de façon illicite. Pour laver son honneur, Thérèse Faye a porté plainte. Le procureur avait confié l’enquête au commissaire principal Adramé Sarr, chef de la Dic. Convoqué et interrogé sur procès-verbal, Cheikh Bara Ndiaye n’avait fourni aucune preuve de ses accusations.