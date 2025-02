Fall et T. Touré risquent, respectivement, cinq et deux ans de prison ferme, peines requises par le procureur de la République lors de leur procès pour vol avec violences, ce mardi 18 février.

M. Fall serait le cerveau de l’affaire. D’après le récit de L’Observateur, qui a assisté à l’audience, il a agressé son voisin nommé Pape Abdoulaye Kane, lui volant un million de francs CFA et son scooter. Les faits se sont déroulés un jour de mars 2021, à deux heures du mariage du principal mis en cause, qui prenait une deuxième épouse, selon le quotidien du Groupe futurs médias.

Ce jour-là, rembobine le journal, la victime reçoit un appel d’une personne qui passe une commande de marchandises. Le prix et l’heure de la livraison sont fixés. Le colis devait être déposé à Ouakam, «dans un coin un reculé», souligne la même source sans détailler la nature de la commande.

«Arrivé sur les lieux, [M. Fall] sera maitrisé, malmené et violemment agressé par un groupe d’individus. Les malfaiteurs ont non seulement pris la marchandise, mais l’ont aussi délesté de la somme d’un million de francs CFA et de son scooter», rapporte L’Observateur.

Pape Abdoulaye Kane, qui n’a pas réussi à identifier ses agresseurs, porte plainte. Les réquisitions transmises à la Sonatel par les enquêteurs révèlent que deux numéros de téléphone ont été utilisés pour contacter la victime pour la transaction qui lui a valu l’agression. L’un est identifié au nom de M. Fall et l’autre à celui de sa première femme, A. Dia.

Les deux époux seront convoqués. Le mari affirme avoir offert la puce à un certain Mouss sans apporter la preuve de l’existence de ce dernier. L’épouse, pour sa part, reconnaît être propriétaire du numéro, mais précise qu’elle l’utilise rarement et que depuis un moment la puce avait disparu de l’armoire où elle la gardait.

L’enquête révélera que le téléphone de M. Fall avait été localisé sur les lieux de l’agression, à 15 heures, soit une heure après que la victime a reçu le deuxième appel lui fixant le point de rendez-vous à Ouakam. Le co-prévenu du mis en cause principal, T. Touré, a été identifié comme son complice, celui qui l’aurait aidé à agresser son voisin.

L’Observateur renseigne que deux autres complices ont été cités dans l’affaire, mais ils sont introuvables.

M. Fall et T. Touré seront placés sous mandat de dépôt pour vol en réunion avec usage de moyen de locomotion. À la barre, ils ont nié les faits comme à l’enquête préliminaire.

Après avoir demandé la requalification des faits en association de malfaiteurs, violences et voie de fait, le procureur a requis 5 et 2 ans contre Fall et Touré, respectivement. La défense a demandé la relaxe à titre principal et subsidiairement que les faits soient requalifiés en vol en réunion. Verdict : le 27 février.