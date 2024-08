Pour préparer les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) prévus au Sénégal en 2026, des réunions et conseils interministériels seront organisés. Ils auront lieu entre août et septembre 2024.

Ce sera l’occasion, pour les organisateurs et les membres du gouvernement, d’évaluer et de préparer l’organisation de ces JOJ-2026.

Dans le même sillage, il y aura d’autres rencontres consacrées à la sécurité routière, aux infrastructures maritimes et portuaires, à l’approvisionnement en eau potable, à la problématique de l’état civil, à la coupe du bois et à la déforestation, à la facilitation de l’accès au logement social, au retour des déplacés de Casamance et au plan de relance de la compagnie Air Sénégal.