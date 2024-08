Des membres de la Mutuelle de santé des agents de l’État (MSAE) de Ziguinchor crient au scandale et dénoncent la gestion de la direction. Regroupés autour du Collectif des mécontents de la MSAE, ils s’en sont pris aux responsables de la MSAE par rapport à une de leurs revendications : les difficultés de paiement.

En effet, selon Oulimata Sané, membre du collectif, en cas de maladie, «on ne te prend pas en charge, alors que chaque mois, on te prend 4 000 F ou plus en fonction du grade et de nombre de parts ». Les cotisations sont coupées à la source.

C’est pourquoi les adhérents disent ne pas comprendre qu’avec autant de membres actifs et les formats adoptés pour honorer les cotisations, la MSAE éprouve des problèmes pour prendre en charge ses membres et que l’on parle des difficultés de paiement.

Selon un des porte-paroles du collectif, Adama Diouf, les responsables de la Mutuelle de santé des agents de l’État ont déclaré que « sur les 46 départements du pays, la mutuelle n’est active que sur les 16». Ils disent constater des cas de fraude et de détournement au niveau des départements estimés à 67 millions F CFA.

Raison pour laquelle les adhérents de la MSAE et leurs familles ne bénéficient plus d’aucune prestation sanitaire, à en croire M. Diouf.

Le Collectif des mécontents de la MSAE présentant un rapport établit entre 2016 et 2020, et dont des plaintes ont été déposées sur la table du procureur de la République, sans suite, ont fait part de dépenses synonymes de détournements de la part des responsables de la MSAE. Dépenses non justifiées en 2018 d’un montant de 135 362 500 F CFA ; 395 206 913 F CFA en 2019 et 249 682 000 F en 2020.

D’après Adama Diouf, les membres de la MSAE qui avaient travaillé sur ce rapport ont rencontré à trois reprises l’ancien ministre Samba Ndiobène Ka à ce sujet. Ce dernier avait promis de régler le problème.

Autre cas révélé par les membres du Collectif des mécontents de la MSAE : l’achat d’un terrain de 3 ha (délibération) à Djibélor par Babacar Ngom, le président de la MSAE, le 11 novembre 2017 à 300 000 000 F CFA. Ils se demandent comment une mutuelle peut procéder à l’achat d’un terrain sans la présence d’un notaire. Tout comme ils expriment leur scepticisme par rapport à des travaux d’extension à niveau du siège qui ont couté plus de 500 000 000 F CFA.

Les membres de ce collectif qui affirment être dans le cadre d’un mouvement national avec leurs collègues des autres départements du pays, interpellent les nouvelles autorités nationales.

D’autres actions de dénonciation de la gestion de la Mutuelle de santé des agents de l’État sont prévues à Ziguinchor, si rien n’est fait pour décanter la situation.