Serigne Mansour Sy Djamil : « le terrorisme dans cette sous-région, c’est la France »

Lors du débat d’orientation budgétaire à l’Assemblée nationale, Serigne Mansour Sy Djamil s’est félicité de la présentation du document budgétaire économique pluriannuelle 2022-2024. Cependant, le guide religieux n’a pas manqué d’émettre des doutes, notamment avec la situation tendue dans la sous-région.

A l’en croire, des pays ont plus de ressources que le Sénégal et n’ont pas pu les exploiter. Il en veut pour la situation au Mali, au Tchad et en République Centrafricaine.

« Je vous demande de vous adonner à un exercice de géopolitique : savoir comment éviter la situation du Mali. Aujourd’hui, le Mali est totalement bloqué. Comment créer les conditions pour que ça ne se reproduise pas ici », s’est interrogé le député.

Poursuivant, il dit ne pas partager la position des gens qui parlent de terrorisme. « Le terrorisme dans cette sous-région, je le dit en prenant toutes mes responsabilités, c’est la France et personne d’autre. La France n’est pas ici pour défendre les pays contre le terrorisme. La France est ici pour défendre ses intérêts », a-t-il accusé.