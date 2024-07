Louis François Mendy et Combé Seck succèdent à Jeanne Boutbien et Mbagnick Ndiaye. Ils ont été choisis par le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) comme porte-drapeaux du Sénégal pour les Jeux olympiques de Paris-2024, qui seront officiellement lancés lors d’une cérémonie d’ouverture après-demain vendredi (les épreuves ont débuté ce mercredi).

Champion d’Afrique du 110 m haies et médaillé d’or aux Jeux africains, Louis François Mendy est l’un des meilleurs espoirs de médaille pour le Sénégal. À 25 ans, il va participer à ses deuxièmes Olympiades, après ceux de Tokyo en 2021. Le coureur tentera de devenir le deuxième médaillé olympique du Sénégal, après Amadou Dia Ba, médaillé d’argent au 400 m haies lors des JO de Séoul en 1988.

Pour sa part, Combé Seck (canoë-kayak) va participer à ses premiers JO. Elle va essayer d’aller le plus loin possible et espérer offrir une médaille au Sénégal.

À Paris, le Sénégal sera représenté par 11 athlètes répartis en sept disciplines : athlétisme, judo, natation, canoë-kayak, taekwondo, escrime et tennis de table.

Les épreuves olympiques ont débuté ce mercredi avec le football masculin et le rugby à 7, mais la cérémonie d’ouverture aura lieu vendredi, aux abords de la Seine.