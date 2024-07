First gaz GTA : Le DG de Petrosen annonce une bonne nouvelle

Après plusieurs mois de retard à l’allumage, le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA) voit enfin le bout du tunnel, au grand bonheur du Sénégal, de la Mauritanie et de leurs partenaires de la joint-venture. Le projet de production de gaz naturel en mer a, en effet, franchi un virage décisif, en mai dernier, avec l’arrivée de l’unité flottante de production et de stockage de gaz (FPSO) amarrée à 40 km et raccordée aux puits de gaz à environ 80 km.

Face à des parlementaires, ce mardi 23 juillet 2024, lors d’un dialogue initié par le Forum civil dans le cadre d’un programme de transparence et de redevabilité dans le secteur pétro-gazier, le directeur général de Petrosen, Alioune Guèye, a annoncé une très bonne nouvelle. À l’en croire, le Sénégal et la Mauritanie entreront officiellement, sous peu, dans le cercle des pays producteurs de gaz.

« Il y a quelques semaines, le first oil a été produit au niveau de Sangomar, le 11 juin. Il marque une étape importante dans l’entrée du Sénégal dans les pays producteurs de pétrole. Au niveau de Saint-Louis GTA, dans quelques semaines, on aura le first gaz. Le Sénégal sera donc un pays producteur de gaz pour la première fois », confie-t-il.

Une bonne nouvelle certes, mais il n’en demeure pas moins que les nombreux reports de l’entrée en production liés aux contrecoups de la pandémie de la Covid- 19 ont eu un impact sur le coût estimé à plusieurs milliards de dollars.

Pour rappel, le gisement de GTA renferme environ 20 TCF de gaz naturel soit, 530 milliards de nm3. Une production de gaz naturel liquéfié de 2,5 millions de tonnes par an est attendue pour la première phase. Une partie de cette production est destinée à la consommation intérieure en énergie avec le projet Gas-to-power, une stratégie nationale dont le double objectif est de donner l’accès universel à l’électricité et d’accroître la compétitivité économique du Sénégal. L’autre partie sera exportée.