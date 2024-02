“J’attends le projet de loi d’amnistie pour donner mon avis”(Guy Marius Sagna)

Une loi d’amnistie devrait être adoptée aujourd’hui en conseil des ministres. Même si les détails sur les faits visés ne sont pas encore connus, l’acte que compte poser le président de la République fait couler beaucoup d’encre. Cette loi, après adoption, sera présentée aux députés. Un moment qu’attend Guy Marius Sagna pour donner son avis.

En attendant, le parlementaire pense que ni Ousmane Sonko, ni les détenus politiques n’ont besoin d’une loi d’amnistie.

“J’attends le projet de loi d’amnistie pour donner mon avis. Mais en attendant, ce que je crois c’est que Ousmane Sonko n’a pas besoin d’une loi d’amnistie. Penser le contraire, c’est accepter qu’il est coupable. Je ne pense pas que les détenus politiques ont besoin d’une loi d’amnistie. Penser le contraire, c’est avouer qu’ils sont coupables. Or j’attends encore que la justice sénégalaise nous prouve lesquels des milliers de détenus politiques sont coupables” a-t-il écrit dans un texte parvenu à Seneweb.

Pour Guy Marius Sagna, la logique voudrait que les détenus soient d’abord jugés afin de connaître la vérité des faits. “En général, une loi d’amnistie est votée après tous les jugements. Vérité d’abord et puis pardon peut-être. Tous les détenus politiques ont-ils été jugés ? Lesquels sont coupables ? Tous les nervis et agents des forces de défense et de sécurité qui ont assassiné les dizaines de manifestants ont-ils été jugés, condamnés ? Ceux qui leur ont donné l’ordre de tirer, de torturer ont-ils été identifiés, jugés, condamnés ?”

Autre raison qui pourrait pousser le député à ne pas voter la loi d’amnistie, la disparition de Didier Badji. Ayant assisté à l’enterrement de la femme de ce dernier, Guy Marius Sagna se demande s’il pourra “voter une loi d’amnistie avant de savoir ce qui est arrivé à Didier Badji sans trahir notre regrettée Daba Diouf”.