Ex meilleur lycéen du Sénégal: Les secrets du nouveau Premier ministre guinéen

La Guinée a un nouveau Premier ministre depuis hier, mardi 27 février 2024. Il s’appelle Amadou Bah Oury. un Economiste de formation.

Extrait du cocon familial, dès l’âge de 6 ans par son père, l’enfant découvre le pays de la Teranga chez son oncle. Il n’a revu sa mère que 14 ans plus tard. « Cela a été une enfance sevrée par l’entourage familial traditionnel. Mais j’étais choyé comme un enfant » , raconte-t-il dans une interview accordée à « Africaguinée » en 2020.

Le Président Senghor lui aurait accordé la nationalité sénégalaise

Au Sénégal, le jeune garçon fréquente un collège de Diourbel, après le Primaire. Il est ensuite admis au lycée de Dakar, pour le second cycle et décroche son ” Baccalauréat série Mathématique “, avec la mention « très bien ». Ce qui lui vaut le titre de meilleur lycéen du Sénégal. Grâce à ses « brillantes études, le Président Senghor » aurait décidé de lui « octroyer la nationalité sénégalaise pour qu’il puisse obtenir une bourse du Fonds d’aide et de coopération du gouvernement français ».

Le but est de lui permettre d’étudier la « mathématique supérieure et la mathématique spéciale au Lycée préparatoire et aux écoles scientifiques Louis Le Grand à Paris ».

Mon père « est mort à la frontière à Kédougou du côté du Sénégal dans les années 67 »

Si le nouveau Premier ministre garde un bon souvenir de son cursus au Sénégal, il a toutefois été marqué par la mort de son père à Kédougou et les conditions de vie misérables de ses compatriotes au pays de la Teranga.

« Deux choses m’ont marqué dans mon enfance. Premièrement, mon père, qui a voulu revenir en Guinée, était obligé de se cacher, de marcher parce que la frontière entre la Guinée et le Sénégal était fermée, du fait de la crise diplomatique régulière entre les deux pays. Il était fatigué et malade, il est mort à la frontière à Kédougou du côté du Sénégal dans les années 67. J’ai trouvé cela profondément injuste dans ce 20ème siècle que les gens soient obligés de marcher des kilomètres et se cacher pour rentrer dans leur propre pays », a déclaré le nouveau Premier ministre.

La plupart était en haillon

En ce qui concerne les conditions de vie des Guinéens de l’époque au Sénégal, Bah Oury, raconte qu’ils étaient la « plupart du temps, en haillon, relativement très amaigris et pauvres ». « Pour l’enfant que j’étais, je me posais la question, comment se fait-il que tous ceux qui venaient de la Guinée étaient dans ces conditions » s’est-il souvenu.