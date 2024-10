Dix pompiers ont perdu la vie lundi lors d’une frappe aérienne israélienne sur le sud du Liban. Cette information a été confirmée par le ministère libanais de la Santé. L’attaque a visé un bâtiment municipal de la ville de Baraachit, selon les autorités libanaises.

Le ministère a qualifié cette frappe de « crime de guerre contre les pompiers et les ambulanciers du Sud-Liban », ajoutant ainsi cet incident au « registre criminel d’Israël ». Cette attaque s’inscrit dans un contexte de tension croissante.

Israël a émis de nouvelles injonctions d’évacuation concernant 25 villes supplémentaires du sud du Liban. Cela porte à 100 le nombre total de zones ayant reçu l’ordre d’évacuation ces derniers jours.

Depuis le 23 septembre, Israël mène une campagne aérienne continue ciblant ce qu’il considère être des positions du Hezbollah à travers le Liban. Le conflit a causé plus de 1 200 décès et plus de 3 400 blessés. Ces événements marquent une intensification notable du conflit avec le Hezbollah, en cours depuis le 8 octobre de l’année passée.

Selon les autorités libanaises, les attaques aériennes israéliennes ont entraîné un lourd bilan avec au moins 2 036 morts, plus de 9 500 blessés et 1,2 million de personnes déplacées. Les tensions dans la région du Moyen-Orient sont exacerbées par ces frappes continues.

Malgré les avertissements internationaux sur un risque de guerre régionale, Israël a intensifié son action militaire avec une offensive terrestre lancée le 1er octobre contre le Sud-Liban.