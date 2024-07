Institut de défense du Sénégal :les assurances du président de la République aux…

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a présidé ce jeudi la cérémonie de fin d’année académique de l’Institut de défense du Sénégal. Le chef de l’Etat a profité de cette occasion pour rassurer les Forces armées de son engagement à les accompagner dans leurs missions respectives.

‘’En tant que Chef suprême des Armées, cet évènement marquant de l’Institut de Défense du Sénégal m’offre une occasion privilégiée de m’adresser à un auditoire de qualité, composé d’hommes et de femmes dont l’engagement au service de la République force le respect et l’admiration. C’est également une opportunité d’échanger avec les actuels et futurs chefs militaires sur l’évolution de notre outil de défense à laquelle je suis particulièrement attaché’’, a d’emblée fait savoir BDF sur son compte X.

Le président de la République d’ajouter: ‘’Je réitère mon engagement, en tant que Chef Suprême des Armées, à garantir aux Forces armées, les moyens d’assurer leurs missions pour un Sénégal stable et prospère. ’’