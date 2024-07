Implication de l’Armée : les agriculteurs mitigés, des couacs …

Entre autres mesures parmi les 23 décisions prises lors du Conseil interministériel consacré en mai dernier à la préparation de la campagne de production agricole hivernale 2024, le Premier ministre Ousmane Sonko avait insisté sur la nécessité de démarrer rapidement la distribution des intrants agricoles, en mettant l’accent sur l’implication active des Forces armées.

Des agriculteurs, interrogés par WalfQuotidien, tirent un bilan mitigé. «Leur implication est à saluer. La saison agricole commence à bien se dérouler. On a commencé à semer les grains de maïs. A l’est du pays, à Kédougou, Tamba et au sud, on nous rapporte la même chose», se réjouit Nimna Diayté, présidente de l’Interprofession maïs, résidente de la commune de Darou dans le département de Nioro.

Les producteurs de maïs réclament un nouveau stock à distribuer au sud et au centre du pays, selon l’opératrice.

Habib Thiam, président du collectif des producteurs et exportateurs de graines d’arachides constate aussi une rupture. « C’est la première fois qu’un gouvernement écoute les acteurs surtout les producteurs », exulte-t-il.

L’interlocuteur du journal concède que « les Forces de défense et de sécurité étaient toujours présentes ». Mais, contrairement aux campagnes menées sous l’ancien régime, « cette année, leur présence est plus manifeste parce qu’on les a déployées sur le terrain », se félicite Thiam. Pour ne rien gâter, « on n’a pas de déficit d’engrais », signale-t-il.

Bachir Ba, président du mouvement «Aar Sunu Momeel », est moins optimiste. Il critique même la gestion des nouvelles autorités : « Trop de sable a été trouvé dans des sacs de semences. Donc, la qualité déclarée ne correspondait pas au poids retrouvé. » Il ajoute que des paysans, qui n’ont pas pu se procurer le produit, ont été contraints de racheter le sac revendu à 13 500 F CFA dans certaines zones malgré la subvention de l’État.

Autres couacs notés, WalfQuotidien rappelle qu’un important trafic d’intrants agricoles a été démantelé à Kaolack à travers la saisie de 23 tonnes d’arachides achetées à des prix dérisoires par des opérateurs pour être revendues à des agriculteurs.

Du côté des services de Mabouba Diagne, ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, on revendique « 93% de mise en place des intrants ». « Cette campagne agricole se distingue par une transparence au niveau de la réception et de la distribution des intrants agricoles », se targue la tutelle.