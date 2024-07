Le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, va accorder, ce samedi, un entretien à six médias nationaux. Ce sera son premier exercice du genre depuis sa prise de fonction.

Le Président fera ainsi face à six organes de presse : les médias publics, APS et RTS, Groupe futurs médias (GFM), Walfadjri, Sud FM et la web télé Sans Limites.

Le 2 avril dernier au CICAD, président de la République le Bassirou Diomaye Faye a passé cent jours à la tête de l’État du Sénégal.