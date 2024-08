HÔPITAL RÉGION DE TAMBACOUNDA : Pour répondre aux besoins croissants des patients, le centre hospitalier régional de Tambacounda vient de réfectionner

Pour répondre aux besoins croissants des patients, le centre hospitalier régional de Tambacounda vient de réfectionner son service d’accueil et des urgences. Ce projet ambitieux inclut la modernisation des infrastructures, l’amélioration des équipements médicaux et la réorganisation des espaces pour optimiser le flux des patients.

Les nouveaux aménagements permettront une prise en charge plus rapide et plus confortable, tout en offrant un environnement de travail amélioré pour le personnel soignant.

Grâce à cette rénovation, le service des urgences pourra faire face aux défis de la médecine d’urgence moderne, garantissant ainsi une meilleure qualité des soins.