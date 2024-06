Historique des confrontations Sénégal-RDC : Les Léopards n’ont pas vaincu les Lions depuis plus de 5 décennies

Le Sénégal, leader du groupe avec 4 points, s’apprête à affronter la RDC ce jeudi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio à 19h, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. En quête de consolidation de leur position, les hommes d’Aliou Cissé chercheront à maintenir leur domination historique sur les Léopards, tandis que la RDC, avec 3 points, espère créer la surprise et se relancer dans la course.

Historiquement, le Sénégal a souvent pris le dessus sur la RDC. Les statistiques parlent d’elles-mêmes : les Lions ont remporté les quatre dernières confrontations entre les deux nations, y compris deux victoires lors des éliminatoires de la CAN, une victoire en match amical, et une autre lors du CHAN 2022 en Algérie avec l’équipe locale qui avait fini par être sacrée. Pour retrouver la dernière victoire de la RDC sur le Sénégal, il faut remonter à 1969, soit plus de cinq décennies d’attente pour les Congolais. Sur dix rencontres, le Sénégal s’impose avec six victoires, contre deux pour la RDC et deux matchs nuls. Cette pdomination n’a fait que renforcer la réputation des Lions du Sénégal comme une des bêtes noires de la RDC sur le continent africain.

Sous la direction de Sébastien Desabre, la RDC espère inverser la tendance et obtenir une victoire historique contre les champions d’Afrique 2021. Cette rencontre revêt une importance pour les Léopards, qui cherchent à redorer leur blason et à se positionner favorablement dans ces éliminatoires. Le duel entre le Sénégal et la RDC promet d’être âprement discuté avec des enjeux élevés pour les deux équipes. Le Sénégal, fort de leur position de leader, viseront à sécuriser leur place en tête du groupe, tandis que les Léopards tenteront de surprendre et de se relancer dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026.

Les confrontations marquantes

– 16 janvier 1968 (CAN) : RDC vs Sénégal 2-1

– 29 janvier 1969 (Amical) : RDC vs Sénégal 4-0

– 29 janvier 1989 (Amical) : RDC vs Sénégal 1-1

– 29 janvier 1989 (Amical) : Sénégal vs RDC 2-1

– 4 février 2002 (CAN) : Sénégal vs RDC 2-0

– 14 janvier 2006 (Amical) : RDC vs Sénégal 0-0

– 12 août 2009 (Amical) : RDC vs Sénégal 1-2

– 5 septembre 2010 (Éliminatoires CAN) : RDC vs Sénégal 2-4

– 3 septembre 2011 (Éliminatoires CAN) : Sénégal vs RDC 2-0

– 22 janvier 2023 (CHAN 2022): RDC vs Sénégal 0-3